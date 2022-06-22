الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحل سياسي لأزمة سورية ووقف التدخلات التي تهدد هويتها ووحدتها وسيادتها
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الضياع العربي.. خيار ذاتي أم واقع مفروض ؟؟
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