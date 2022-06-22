اتلاف 3 أطنان من اللحوم والأجبان غير الصالحة للاستهلاك

أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مديرية الأمن العام، 3 أطنان من الجبنة البيضاء منتهية الصلاحية في إحدى المشاغل غير المرخصة بعمان خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن فرق المؤسسة الرقابية أغلقت المشغل لمخالفته الاشتراطات الصحية وإنتاجه الجبنة في ظروف غير صحية.

وأضاف، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة – فرع الزرقاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية الزرقاء والرصيفة، أتلفت خلال الفترة ذاتها حوالي طن من اللحوم مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المسالخ الرسمية والدواجن المخالفة.

وأشار إلى أن هذه الكمية من اللحوم ضبطت في إحدى الملاحم والمستودعات المنزلية اللذين يعملان على ذبح الدجاج في ظروف غير صحية ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك محل دواجن يتداول لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكد مهيدات أن المؤسسة أغلقت هذه المحلات بالشمع الأحمر، وتحويل أصحاب العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتنفذ فرق المؤسسة الرقابية من خلال فروعها في مختلف محافظات المملكة جولات رقابية دورية على المنشآت على مدار الساعة، لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info @ JFDA. Jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

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