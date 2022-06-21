انخفاض ملموس على الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا، وارتفاعها الخميس

تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء، كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية تنشط على فترات.

وترتفع درجات الحرارة الخميس، لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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