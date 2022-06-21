“الضمان” تدعو المنشآت للاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت المدينة كافة إلى الاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة 50 بالمئة، وبفائدة تقسيط 1 بالمئة سنوياً قبل انتهاء شهر حزيران الجاري.

وذكرت المؤسسة من خلال رسائل نصيّة (SMS) المنشآت للاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم 52 المتعلق بالإعفاءات على الفوائد والغرامات قبل انتهاء مدة البلاغ في نهاية شهر حزيران الحالي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن تقديم الطلب يكون من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خيار خدمة “طلب الاستفادة من الإعفاءات” وإرساله، وهو متاح للمنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة، بالإضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + في شهر كانون الأول من عام 2021، وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب أمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة، وترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها.

وأكدت المؤسسة أن تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين للمبالغ التي تقل عن 500 ألف دينار لــ120 قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر فتقسيطها لــ 180 قسطاً بحد أعلى.

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