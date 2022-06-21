السفارة الأمريكية بعمان تفتح مواعيد مقابلات استخراج تأشيرة زيارة

اعلنت السفارة الامريكية في عمان، عن فتح مواعيد المقابلات الشخصية لتأشيرة الزيارة “B1/B2” بتواريخ محددة لعامي 2022 و2023.

وبينت السفارة، في اعلان لها عبر الفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن مواعيد المقابلات ستكون في يوم الأربعاء الموافق 22 حزيران الساعة 1:00ظهرا.

ودعت السفارة الراغبين بالحصول على تأشيرة الزيارة، الدخول إلى حساباتهم الشخصية على الموقع الالكتروني الخاص بالمواعيد www.ustraveldocs.com/jo وحجز موعد المقابلة في هذا الوقت، منوهة الى انه في حال لم يكن هناك موعدا متاحا ستقوم بفتح مواعيد جديدة خلال هذا الصيف.