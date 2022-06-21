أحكام قضائية مغلظة بحق أشخاص كرروا جرائمهم

أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق أشخاص كرروا ارتكاب جرائم السرقة والإيذاء، ورفعت العقوبة الصادرة بحقهم لتصل في إحداها إلى الأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، إن محكمة جنايات المفرق قضت وفي حكمين منفصلين صادرين عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (405) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم في كل حكم.

وأضافت، إن المحكمة وفي حكم ثان جرمت متهما بجناية الايذاء خلافا لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.

وبينت أن المحكمة جرمت في حكم ثالث بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم.

وأكدت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرة الى ان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

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