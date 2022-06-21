دوامة بني صهيون.. تفكك الائتلاف الحكومي يجر إسرائيل لخامس انتخابات مبكرة ويؤشر في المدى الأبعد لتفكك الدولة
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جرينتش+2 03:51
أحكام قضائية مغلظة بحق أشخاص كرروا جرائمهم
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