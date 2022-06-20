نكتة مُضحكة.. قائد الجيش البريطاني (الجديد) يتوعد روسيا، ويطلب من جنوده الاستعداد لمواجهتها في حرب عالمية ثالثة

أبلغ القائد الجديد للجيش البريطاني، الجنرال باتريك ساندرز، جنوده بضرورة الاستعداد لمواجهة روسيا في حرب عالمية ثالثة محتملة.

وقال ساندرز، إن الحرب الروسية الأوكرانية هزت أسس الأمن العالمي، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.

وتعهد الجنرال البريطاني بإعادة صياغة جيش قادر على هزيمة روسيا في المعركة.

وأضاف أنه يتعين على القوات البريطانية “الشجاعة الاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى”.

وفي أول رسالة وجهها للجنود بعد توليه قيادة الجيش البريطاني، قال ساندرز إن العالم تغير منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقد تولى الجنرال السير باتريك ساندرز المسؤولية من الجنرال السير مارك كارلتون سميث يوم الاثنين الماضي، وكتب رسالته إلى المتهمين في القوات المسلحة، بشأن التحديات التي يواجهونها.

وقال ساندرز : “هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة”.

وفي إشارة مخيفة إلى الحرب العالمية الثانية، قال: “سنكون الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال مرة أخرى في أوروبا”.

وأضاف: “أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة (البريطانية) منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية (روسيا)”.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد “أن هدفنا الأساسي حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض”.

وكان كل من رئيس الوزراء البريطاني والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد أكدا ضرورة الاستعداد لتقديم دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل.

وتأتي تعليقات رئيس الأركان البريطاني، في أعقاب زيارة بوريس جونسون الأخيرة إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني، والتي قال بعدها رئيس الوزراء إن غزو فلاديمير بوتين “يدخل مرحلة جديدة”.

وكتب جونسون في صحيفة “تايمز” قائلاً: “أخشى أننا بحاجة إلى أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة، حيث يلجأ بوتين إلى حملة استنزاف، في محاولة لسحق أوكرانيا بوحشية مطلقة.

أضاف أن “كل شيء سيعتمد على ما إذا كانت أوكرانيا تستطيع تعزيز قدرتها على الدفاع عن أراضيها بشكل أسرع مما تستطيع روسيا تجديد قدرتها على الهجوم، مهمتنا هي كسب الوقت إلى جانب أوكرانيا”.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد وضعت خططًا العام الماضي لتقليص حجم الجيش النظامي، وخفض الحجم المستهدف من 82000 فرد إلى 72500 بحلول عام 2025.