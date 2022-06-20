وسط ترحيب رؤساء دول أميركا اللاتينية.. غوستافو بيترو أول مناضل يساري في تاريخ كولومبيا يفوز بالانتخابات الرئاسية
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جرينتش+2 02:25
نكتة مُضحكة.. قائد الجيش البريطاني (الجديد) يتوعد روسيا، ويطلب من جنوده الاستعداد لمواجهتها في حرب عالمية ثالثة
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