طقس معتدل بالمرتفعات اليوم الاثنين، وانخفاض الحرارة غدًا وبعده

تبقى درجات الحرارة، اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تؤثر على المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 13، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 37 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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