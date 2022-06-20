بدعوى تعويض النقص هذا الصيف.. وزير المياه “يبشرنا” ان الحكومة تعتزم شراء كميات مياه اضافية من إسرائيل

صرح وزير المياه والري، محمد النجار، إن الحكومة ستشتري كميات من المياه من إسرائيل؛ وذلك لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.

وأضاف النجار، في حديث لبرنامجِ جلسة علنية الذي بثته قناة المملكة اليوم الثلاثاء، أن الوزارةَ لن تستملك الأراضي التي تحتوي آبارا مخالفة.

وفسر ذلك، بأن “كثيرا من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها، إضافة إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفة، يعني لا يوجد مصدر مائي نستطيع أن نستغله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة”.

وأوضح أن “عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج الى أولويات ووعي، وتعاون من الجميع”.

تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.

وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري أن “فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان”، كاشفا أن بلاده “من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا”.

وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن “الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010”.

وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.