وسط ترحيب رؤساء دول أميركا اللاتينية.. غوستافو بيترو أول مناضل يساري في تاريخ كولومبيا يفوز بالانتخابات الرئاسية
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جرينتش+2 02:25
بدعوى تعويض النقص هذا الصيف.. وزير المياه “يبشرنا” ان الحكومة تعتزم شراء كميات مياه اضافية من إسرائيل
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