وسط ترحيب رؤساء دول أميركا اللاتينية.. غوستافو بيترو أول مناضل يساري في تاريخ كولومبيا يفوز بالانتخابات الرئاسية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:28
الدكتور هشام عيسى في كتابه “حليم وأنا” وإضاعة الفرصة التاريخية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني