إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

ضبطت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، وأتلفت طنا واحدا من المواد التموينية والسلع الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على أسواق معان.

وقال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح لوكالة (بترا) اليوم، إن قسم الرقابة الصحية في البلدية وخلال جولاته الدورية على أسواق معان، قام بضبط وإتلاف طن من الأغذية والمواد التموينية المنتهية الصلاحية وفقا للإجراءات المعهودة، مؤكدا حرص البلدية على مراقبة كل ما يتعلق بصحة وسلامة غذاء المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة فإنه من الضروري تكثيف الجولات الرقابية على محال بيع الأغذية واللحوم والدواجن، والمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والعصائر، للتأكد من سلامة الغذاء وتوفر شروط السلامة العامة، حرصا على سلامة وصحة المواطن، داعيا التجار والباعة إلى إبلاغ البلدية في حال وجود مواد وسلع منتهية الصلاحية لإجراء اللازم.

كما دعا المواطنين إلى التواصل مع البلدية وتقديم الملاحظات والشكاوى والإبلاغ عن أية مخالفات تحصل في هذا الجانب والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية بكل أنواعها، مشددا على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة في حال وقوع مخالفات.

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