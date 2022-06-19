لانه إستعد للعقوبات منذ ما يقارب عقداً من الزمان.. بوتين يُحصّن الاقتصاد الروسي بقوة ويحبط رهانات الغرب على إنهياره
أهم العناوين
جرينتش+2 01:01
مليونا شيكل ثمن المنطاد الإسرائيلي الذي اصطادته “حماس”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني