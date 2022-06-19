مليونا شيكل ثمن المنطاد الإسرائيلي الذي اصطادته “حماس”

تل ابيب – كشفت صحيفة عبرية النقاب، عن الثمن الحقيقي لمعدات التصوير المتطورة الموجودة بداخل المنطاد الذي سقط في قطاع غزة، يوم امس الاول الجمعة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن تكلفة معدات التصوير والبالون الذي اصطادته حركة حماس، تبلغ حوالي 2 مليون شيكل.

وزعمت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن البالون “المنطاد” الإسرائيلي الذي يستخدم في أغراض التجسس على قطاع غزة، قد سقط بعد اصطدامه بعمود إنارة في مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، وتمزق ولم تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من استعادته، بعد سيطرة عناصر حركة حماس عليه.