طقس معتدل اليوم الاحد وانخفاض متدرج للحرارة غدا وبعده

تسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء أثناء النهار معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية تنشط بين الحين والآخر.

كما يطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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