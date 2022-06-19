تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم لنهاية حزيران

قرر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاحد، تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة لمستحقي الدعم ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة لشهر نيسان الماضي، وذلك حتى نهاية شهر حزيران الحالي.

واكد الخرابشة في تصريح صحفي، إتاحة إصدار فاتورة جديدة مدعومة لغير المسجلين حتى الآن لغاية نهاية شهر حزيران الحالي، موضحا انه يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة شركات التوزيع لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة.

ودعا مستحقي الدعم للتوجه الى مكتب أي شركة من شركات الكهرباء، لتسجيل حسابه في الدعم، وإصدار فاتورة جديدة له على التعرفة الجديدة.

وقال ان الحكومة تعمل جاهدة لتشجيع الفئات المستهدفة بالدعم على التسجيل على منصة الدعم المخصصة للاردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة.

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