النفوذ الايراني والرفض الشعبي العربي سيحولان أية إتفاقية أمنية تضم اسرائيل ودول المشرق العربي الى "نمر من الورق"
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الصحة: تسجيل 642 إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال أسبوع
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