ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه بمحافظة الكرك

نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع مديرية الأمن العام حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق الربة والجديدة في محافظة الكرك لإستخدامها لري مزارع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، حيث تم إزالة اعتداءين لتزويد مزارع لتربية الأغنام في الربة أثناء متابعة دور المنطقة، وفي الجديدة تم ضبط اعتداءات لتزويد مزارع وسحب خطوط بأقطار مختلفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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