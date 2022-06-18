اوكرانيا تترنح.. روسيا تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية و8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ و24 راجمة صواريخ في يوم واحد
أهم العناوين
جرينتش+2 06:00
ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه بمحافظة الكرك
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني