اوكرانيا تترنح.. روسيا تسقط مقاتلة “سو-25” ومروحية و8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ و24 راجمة صواريخ في يوم واحد

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلالالـ 24 ساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز “سو-25” وطائرة هليكوبتر من طراز “مي-24” و8 طائرات مسيرة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم السبت: “إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” بالقرب من قرية كاميشيفاخ وطائرة هليكوبتر من طراز “مي-24″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أرخانغيلسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق خيرسون وخاركوف وزابوروجيه، بالإضافة إلى 4 صواريخ “توتشكا-يو” و24 راجمة صواريخ “أوراغان” في يوم واحد.

وأضاف كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر بصواريخ أرضية وجوية عالية الدقة المنشآت التكنولوجية الأوكرانية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود في كريمنشوغ وليزيتشانسك، قائلا: “دمرت الأسلحة الجوية والأرضية العالية الدقة في منطقتي كريمنشوك وليسيتشانسك المنشآت التكنولوجية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود المخصصة لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية في دونباس”.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف – سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي تمكن من القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا في يوم واحد في أوكرانيا، و”أصاب الطيران العملياتي – التكتيكي 62 منطقة تمركز للأفرد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد. ونتيجة للغارات الجوية، تم القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا، ونظام القذائف Buk-M1 المضاد للطائرات بالقرب من المنطقة السكنية كاميشيفاخ في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

وأضاف أنه تم تدمير 5 مركبات قتالية من نظام إطلاق صواريخ غراد و6 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى و8 قطع مدفعية ميدانية و6 مركبات خاصة، و3 مستودعات ذخيرة في مناطق تسابوفكا في منطقة خاركوف وليزيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة