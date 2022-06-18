الزعبي نقيبا للأطباء و”القائمة الموحدة” تحصد مقاعد مجلس النقابة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، فجر اليوم السبت، فوز الدكتور زياد الزعبي، بمنصب نقيب الأطباء للدورة (2022-2025)، في انتخابات النقابة التي جرت امس الجمعة، بمجمع النقابات المهنية.

وقد تغلب مرشح القائمة النقابية الموحدة الزعبي في الجولة الثانية من عملية الفرز على منافسه عيسى خشاشنة بفارق 15 صوتا، حيث حصل على 1812 صوتا، مقابل 1797 صوتا للخشاشنة.. فيما حصل المرشح المستقل الدكتور ناصر الشوملي على 388 صوتا.

كما حصدت القائمة الموحدة معظم مقاعد مجلس النقابة، وذلك بفوزها بـ9 مقاعد مقابل مقعدين للقائمة المنافسة، حيث فاز بعضوية مجلس النقابة عن القائمة الموحدة كل من، بلال العزام، مظفر الجلامدة، شوقي صبحه/ مرشح مكتب القدس، طارق التميمي، صدام الشناق، رشيد أبداح، ماجد نصير، مروان العياصرة، علاء الفروخ.

فيما فاز عضوان من القائمة المستقلة المنافسة وهما: حازم القرالة، طارق الخطيب، كما فازت المرشحة المستقلة مها الفاخوري.

وتضم القائمة النقابية الموحدة 4 تيارات نقابية، هي القائمة “الخضراء” (قوميين ويساريين)، و”البيضاء” (إسلاميين)، وتيار “التغيير والإصلاح” وتيار “نمو”.

وبدأت اللجنة، بفرز أصوات أعضاء مجلس النقابة فور إعلان نتائج منصب النقيب، حيث تنافس 25 مرشحا على 11 مقعدا مخصصة لعضوية المجلس، بالإضافة إلى مقعد مكتب القدس.

وقد أغلقت نقابة الأطباء صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة من مساء امس الجمعة.

وشارك في عملية الاقتراع 4247 طبيبا وطبيبة من أصل نحو 14439 ألف طبيب وطبيبة مزاولا ومتقاعدا مسددين لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة.

وكانت انتخابات النقابة؛ قد بدأت الساعة 8 صباح امس، في مجمع النقابات المهنية، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية الـ 34.

المملكة