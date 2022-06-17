جنين تحت النار.. العدو يغتال الشهداء يوسف ناصر صلاح، وبراء كمال لحلوح، وليث ابو سرور، ويوقع 10 اصابات اليوم الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:59
الزعيم يعود للسينما مع نجله محمد بفيلم «الواد وأبوه»/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني