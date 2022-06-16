هل بات الآن قيد التنفيذ؟؟ التخطيط (الإسرائيلي) لمشروع الشرق الاوسط الجديد

إضراب "إتحاد الشغل" يشلّ تونس، في تحدٍ للرئيس سعيّد الذي نجح في تفكيك مؤسسات الدولة، ولكنه فشل بإعادة تركيبها
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