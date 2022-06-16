مؤسسة الضمان تدعو متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط لمراجعتها

جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، دعوتها لجميع المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين، الراغبين في الاستفادة من برنامج تقسيط الذي سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل إلى مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب خدماتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، لغايات تحديث بياناتهم الأساسية.

وأكدت المؤسسة أن عملية التحديث تشمل رقم الهاتف الخاص بالمتقاعد والأرقام الشخصية لغير الأردنيين، مبينةً أن برنامج تقسيط يتيح للمتقاعدين ومستحقيهم تقسيط مشترياتهم وحاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى 12 شهراً.

وسيشمل البرنامج مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، إضافة إلى تقديم بعض هذه المراكز خصومات خاصة بالمتقاعدين، مضيفةً أنه سيعلن تباعاً عن جميع الجهات المعتمدة في برنامج تقسيط، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo وحسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن المؤسسة كانت قد بيّنت أن السقف التمويلي الذي سيتم منحه للمتقاعدين للاستفادة من برنامج تقسيط يصل إلى ضعفي صافي الراتب التقاعدي، وأن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج يمكنهم الاستفادة منه بحلته الجديدة.

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