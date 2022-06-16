كوادر الجمارك تحبط محاولة تهريب 90 الف حبة من الكبتاجون المخدر

صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر قد تمكنت، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر ضمن مخبأ سري مخبأة بطريقة فنية.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بمركبة خصوصي، حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنّ الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدّر بواقع (90) الف حبة مخدر، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.