كتلة هوائية حارة وجافة اليوم الخميس وغدًا وبدء تراجعها السبت

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في جميع مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غدٍ الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة وجافة في جميع مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

أما السبت، يتراجع تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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