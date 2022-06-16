عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

رام الله 16-6-2022 وفا- نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء شعبنا واحرار العالم، الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي، سعد جمال المجالي، الذي انتقل إلى جوار ربه، مساء أمس الأربعاء، بحادث سير في الأردن.

وأشاد عباس بمناقب المناضل المجالي ومسيرته النضالية المشرفة ودوره في الدفاع عن حقوق شعبنا ووطننا على طريق الحرية والاستقلال.

وأعرب عن تعازيه الحارة لعشيرة المناضل المجالي، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل المجالي كان أحد الرموز السياسية الفلسطينية، وأصدر محمود عباس قرارا بترفيعه إلى درجة وزير اعتبارا من تاريخ 1/4/2008.

ويعتبر الفقيد الذي ينتمي لأهم العشائر الاردنية، خاصة في جنوبي المملكة، من ابرز الوجوه الشرق اردنية في منظمة التحرير الفلسطينية وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ35 عاما الماضية.