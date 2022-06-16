بعد «بجامل ناس».. فضل شاكر يطلق أغنية «خلينا نعيش»/ فيديو

بكلمات رقيقة ومؤثرة تدعو إلى الأمل والتفاؤل والعيش بسلام ، أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر، على قناته الرسمية مساء امس الاربعاء، أغنية جديدة بعنوان “خلينا نعيش “، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة، وتوزيع علي أباظة، وإشراف عام إياد النقيب.

وفور اطلاقها لاقت الأغنية الجديدة إعجاب كثيرين، خصوصا بعد الإعلان عنها مسبقا عبر كافة الصفحات الرسمية للفنان فضل شاكر، اضافة الى أن هذه الأغنية تعبر عن الحب وأشجانه بصوت المطرب فضل المفعم بالعاطفة والإحساس.

كما تحمل كلمات الأغنية طابعا عاطفيا ورومانسيا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان.

وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية :

يلا ع قلبي تعا.. ضحكه مني طلعا.. روحي فيي رجعا ..برتاح

خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار

تحكي بعيد وبسمعك .. غايب عني و بقشعك

إرجعلي وخليني معك .. مرتاح

يذكر أن الفنان فضل كان قد أطلق مؤخرا ” ميني ألبوم ” حيث ضم هذا الالبوم اغنيات باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، هي ” بجامل ناس ” و” توقعني “و” دمعة ” و” عز الغياب ” و” ابعد خلاص ” ليحصد الـ ” ميني ألبوم ” إعجاب الجمهور العربي محققا ملايين المشاهدات، لكون الفنان فضل شاكر من الفنانين الأكثر استماعًا في منصات الاستماع العربية، والألبوم ومن انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات .