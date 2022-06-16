مجازفاً بتوتير العلاقات بين بكين ودول الغرب.. الرئيس الصيني بينغ يجدد التأكيد على قربه من "صديقه القديم" الرئيس بوتين
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جرينتش+2 03:57
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة على أدوات السياسة النقدية
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