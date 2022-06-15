لافرنتييف: الوضع في سوريا ما زال أولوية بالنسبة لروسيا والعمل العسكري التركي المحتمل بشمال سوريا غير عقلاني
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جرينتش+2 02:21
تخصيص 30 مليون دينار لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية
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