بايدن يعيد المشرق العربي الى زمن الاحلاف في خمسينات القرن الماضي، ولكن بقيادة اسرائيل هده المرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن من المرتقب أن يتم الإعلان خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، منتصف يوليو المقبل، الإعلان عن “تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية”.

وأشارت الهيئة إلى أن “هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين إسرائيل والسعودية وعدد من الدول العربية، يعالج قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، في مقابل التهديد الإيراني”.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط، إما في إسرائيل أو في السعودية التي سيتوجه إليها من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة”.

وأضافوا أن “هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة التهديد الإيراني، وإقامة المنتدى الأمني الذي “نضج” على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في الخليج ومسؤولين أمريكيين”.

وتابعوا بالقول: “خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى واشنطن الشهر الماضي، تمت مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك لإسرائيل والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد”.

وفي الرياض أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم.

وذكر بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ الموافقين 15 و16 يوليو 2022”.

وأضاف البيان: “يلتقي بايدن خلال الزيارة بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022.