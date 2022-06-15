لكبح التضخم.. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994
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جرينتش+2 10:40
الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل عدم تصعيد الأوضاع مع الفلسطينيين الى ما بعد زيارة بايدن.. فقط لا غير
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