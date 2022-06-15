المدعي العام يوقف قاتل زوجته لأسبوعين على ذمة التحقيق

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى متهما أقدم على قتل زوجته الأسبوع الماضي في مدينة إربد، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد.

وقد اعترف المتهم بعد القبض عليه أن خلافات نشبت بينه وبين زوجته منذ 3 سنوات قد انتهت بشجار بينهما، حيث قام بضربها على رأسها بعصاة، ما أدى إلى وفاتها.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن المتهم وزوجته الضحية لديهما 3 اطفال، وبعد قتل زوجته قام بنقل جثتها إلى منطقة غير مأهولة بالسكان ودفنها هناك، ليتخلص من جثتها بقصد الإفلات من الملاحقة القانونية.

وأظهرت التحقيقات أنه نتيجة توقف تواصل المغدورة مع والديها، تم إبلاغ الشرطة عن تغيبها، وبسبب النزاعات مع الزوج تم التحقيق معه واعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم انتشال جثة المغدورة بدلالة المتهم ونقلها للطب الشرعي.

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