ارتفاع الحرارة اليوم الاربعاء وكتلة هوائية جافة غدًا تتراجع السبت

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الأربعاء، لتسجل ضمن معدلاتها العامة، مع بقاء الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تؤثر على المملكة يوم غدٍ الخميس، كتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في جميع المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويتعمق يوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتسود أجواء حارة وجافة في مختلف مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويتراجع يوم السبت تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة