حسين الشيخ (خليفة عباس): لستُ ممثلاً لإسرائيل في الأراضي المحتلة، لكن لا بد من التعاون معها لتلبية حاجات الفلسطينيين
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واجهت تهمة التجسس.. حكايات درامية في حياة الجميلة زبيدة ثروت
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