عنوانها “النفط والتطبيع”.. جولة شرق اوسطية لبايدن منتصف الشهر المقبل يزور خلالها السعودية ويلتقي قاتل خاشقجي

واشنطن – سبوتنيك

أعلن ممثل رفيع المستوى في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتجه إلى الشرق الأوسط، لأول مرة بعد توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، ليزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وقال المتحدث خلال إحاطة إعلامية: “سيتجه الرئيس بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو، ليزور إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة، سيتفاعل بايدن مع عدد من الشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وصرح المسؤول في الإدارة الأمريكية بأن بايدن سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وزعيم الإمارات محمد بن زايد، والزعيم الفلسطيني، محمود عباس، مضيفا بأنه “من المتوقع، أن يلتقي الرئيس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان بشكل بناء، من بين أمور أخرى، لحل الأزمة حول اليمن، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لبايدن، ويلعب ولي العهد السعودي، وفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض، دورًا رئيسيًا في مسألة إرساء الهدنة في اليمن، موضحا في الوقت نفسه، بأن لن يتوقف بايدن عن إثارة موضوع حقوق الإنسان في اتصالاته مع زعماء العالم.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا مهمًا وتهدف إلى “إعادة تقويم” العلاقات معها خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

وقال المتحدث أيضاً: “في رأيي، من المهم جدًا التأكيد على أننا نسعى جاهدين لإعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وليس قطعها. المملكة العربية السعودية هي شريكنا الاستراتيجي منذ 80 عامًا، وتتقاسم مع بلادنا العديد من المصالح، من احتواء إيران إلى محاربة الإرهاب”.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، أنه من وجهة نظر واشنطن، فإن الاتصالات مع كل من الرياض واللاعبين الإقليميين المهمين الآخرين، هي “خطوة حكيمة يجب القيام بها في الوقت المناسب”.

وأردف المسؤول في البيت الأبيض : “يعتقد الرئيس اعتقادًا راسخًا أنه في هذه اللحظة بالذات، عندما تكون مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي على المحك، أن القيام بزيارة المملكة العربية السعودية لحضور قمة مع قادة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ومناقشة كيفية تقدم شراكتنا معهم، هي خطوة حكيمة، يجب القيام بها في الوقت المناسب”.

وشدد المسؤول على أن الزيارة المرتقبة للزعيم الأمريكي هي “تتويج لأشهر عديدة من الدبلوماسية المتعددة الأطراف”. وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن “هذه الرحلة تضع الأساس لما تتوقع إدارة بايدن تحقيقه قبل نهاية هذا العام”.

وكان مسؤولان أمريكيان قد أشارا، يوم أمس، إلى أن الرئيس جو بايدن، يخطط للذهاب إلى السعودية الشهر المقبل، في إطار جولة إقليمية، تتضمن أيضا إسرائيل، حيث سيكون خلال أجندة الزيارة إلى الرياض لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين على اطلاع مباشر ببرنامج الزيارة، أن بايدن سيتوجه إلى السعودية الشهر المقبل، ضمن رحلة واسعة للمنطقة، تتضمن محطة توقف في إسرائيل.

وأوضح أحد المسؤولين أن الأجندة الحالية تتضمن لقاءً بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبين المسؤول للصحيفة أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن هذه الرحلة خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي الزيارة، في وقت يشهد تحركات أمريكية من أجل العثور على بديل للغاز والنفط الروسيين لتزويد أوروبا، في ظل حملة المقاطعة التي تقودها الولايات المتحدة، للوقود الروسي.

كما تشكل الزيارة، تحولاً محتملاً في موقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه السعودية، لاسيما وأنه وعد بـ “نبذ” الرياض، نتيجة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية قد نشرت تقريراً استخباريا، السنة الماضية، اتهمت فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مباشرة، بالتخطيط لقتل خاشقجي، بحسب ما نشرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وفي 25 أيار/ مايو الماضي، كشف موقع “والا” الإسرائيلي، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي وصلوا إلى الرياض، تمهيداً لزيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة، بعد زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، نهاية حزيران/ يونيو.

وقال الموقع إن من اهم الأمور التي سيناقشها مستشارو بايدن مع المسؤولين السعوديين، “مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.