طقس معتدل اليوم الثلاثاء وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة وجافة بجميع المناطق ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة