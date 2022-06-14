ولّعت.. روسيا تهدد بالغاء اعترافها باستقلال اربع دول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.. ثم أوكرانيا مستقبلاً
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جرينتش+2 01:39
ديوان “أنغام القلوب” يفتح للقلوب نوافذ من الحب وللعقول أبوابا في جماليات اللغة
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