ولّعت.. روسيا تهدد بالغاء اعترافها باستقلال اربع دول هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.. ثم أوكرانيا مستقبلاً
أهم العناوين
جرينتش+2 01:38
جراء تفعيل الخط الجديد بينها وبين إيران.. سوريا تشهد انفراجاً في ازمة المشتقات النفطية بدءاً من غدٍ الاربعاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني