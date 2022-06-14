بينيت: زيارة بايدن تستهدف تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

القدس المحتلة – وكالات

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة، “ستكشف عن خطوات أميركية لتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى “اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني”، وذلك في ظل الحديث عن مساعي واشنطن لتشكيل حلف دفاعي لمواجهة إيران، يضم إسرائيل والأردن ومصر والعرق إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقد جاءت تصريحات بينيت، في بيان صدر عنه مساء اليوم، الثلاثاء، في أعقاب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيزور بين 13 و16 تموز/ يوليو المقبل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية، وذلك بعد أسابيع من التكهنات حول جولة بايدن في المنطقة.

وأوضح بينيت في بيانه أن زيارة بايدن إلى إسرائيل ستستمر على مدار يومي 13 و14 تموز/ يوليو المقبل؛ ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بزيارة الرئيس الأميركي الأولى إلى الشرق الأوسط كرئيس، واصفا إياه بأنه “صديق حقيقي لإسرائيل”.

وأضاف بينيت أن “زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل ستساهم في تعميق العلاقات الخاصة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وكذلك التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة”.

وأكد أنه في إطار زيارة الأميركي، “سيتم الكشف عن إجراءات أميركية لتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وازدهار المنطقة بأسرها، إلى جانب اتفاقيات تعزيز التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل من شأنه أن يرفع التحالف بين الدولتين إلى آفاق جديدة”.