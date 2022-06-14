حسين الشيخ (خليفة عباس): لستُ ممثلاً لإسرائيل في الأراضي المحتلة، لكن لا بد من التعاون معها لتلبية حاجات الفلسطينيين
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جرينتش+2 09:37
ازالة اعتداء على خطوط المياه لري مزارع وتعبئة صهاريج في مادبا
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