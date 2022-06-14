ازالة اعتداء على خطوط المياه لري مزارع وتعبئة صهاريج في مادبا

نفذت وزارة المياه والري حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، لإزالة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لاستخدمها لري مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها في منطقة منجا بمحافظة مادبا.

وبحسب بيان صحفي الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، حيث جرت إزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه لتزويد مزارع وتعبئة برك زراعية وبيع صهاريج مخالفة، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وقد أشادت الوزارة بتعاون المواطنين الدائم والجهات كافة لإنجاح جهودها، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة تستوجب العقاب.