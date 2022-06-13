هل هو تمهيد لاتفاق الماء مقابل الكهرباء؟.. تعدد التصريحات حول شح مخزون السدود، وقسوة الاوضاع المائية هذا الصيف
أهم العناوين
جرينتش+2 01:56
هل هو تمهيد لاتفاق الماء مقابل الكهرباء؟.. تعدد التصريحات حول شح مخزون السدود، وقسوة الاوضاع المائية هذا الصيف
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني