هل هو تمهيد لاتفاق الماء مقابل الكهرباء؟.. تعدد التصريحات حول شح مخزون السدود، وقسوة الاوضاع المائية هذا الصيف
أهم العناوين
جرينتش+2 01:54
صحيفة “يسرائيل هيوم” تزعم ان الجهاد الإسلامي على وشك التصعيد العسكري مع إلعدو.. وهذه هي الاسباب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني