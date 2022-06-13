انخفاض ملموس وأجواء معتدلة بأغلب المناطق اليوم الاثنين

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، هنالك احتمال ضعيف في ساعات صباح اليوم لتساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.