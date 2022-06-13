هل هو تمهيد لاتفاق الماء مقابل الكهرباء؟.. تعدد التصريحات حول شح مخزون السدود، وقسوة الاوضاع المائية هذا الصيف
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القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما بمحافظة اربد
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