القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما بمحافظة اربد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، أن بلاغا ورد قبل أيام بتغيب إحدى السيدات في محافظة إربد، حيث بوشر التحقيق والبحث عنها.

وأضاف أنه وبمواصلة التحقيق وجمع المعلومات، وقع الاشتباه بتعرض السيدة للقتل من قبل زوجها، وجرى ضبطه واعترف بقيامه بضرب زوجته إثر خلاف حصل بينهما، ليتفاجأ بعد ذلك بأنها فارقت الحياة، فقام بنقلها لمكان خالٍ من السكان ودفنها هناك ومغادرة المكان، وبدلالته تم التوجه للمكان وإخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي، وما زالت التحقيقات جارية.