الاتحاد الأوروبي يزعم تشديد العقوبات على روسيا.. بينما زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم !!!
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الشاعر (النكرة) ناصر دويدار يعتذر لأسرة أم كلثوم في مسقط رأسها
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