الأمن العام: فيديو انتحار شاب حرقاً ليس في الأردن

أكدت مديرية الأمن العام أن الفيديو المتداول لانتحار شاب بإحراق نفسه ليس في الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحادثة التي ظهرت في الفيديو، والذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله شاب قام بالانتحار بعد إشعال نفسه باستخدام مادة بترولية لم تقع في الأردن، وإنما في إحدى الدول العربية.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم نشر أو تداول مثل تلك الفيديوهات أو الأخبار دون التوثق والتأكد منها من مصادرها الموثوقة.

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