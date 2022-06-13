الأمن العام: فيديو انتحار شاب حرقاً ليس في الأردن

الاتحاد الأوروبي يزعم تشديد العقوبات على روسيا.. بينما زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم !!!
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