نيكول سابا: الزعيم دعمني وأنا النجمة اللبنانية الأولى في مصر/ فيديو

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حقيقة حصرها بأدوار الإغراء، بعد مشاركتها مع الزعيم عادل إمام فيلم التجربة الدنماركية عام 2003.

وقالت نيكول سابا، خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد: الزعيم عادل إمام هو أسطورة وتاريخ وبطل، به كل صفات الزعامة والبطولة في الحضور قائد ورئيس، ولديه كاريزما طاغية، واتحدى أي حد يشوفه وما يتلخبط، هو ساعدني في التخلص من التوتر عندما وقفت أمامه في فيلم التجربة الدنماركية عام 2003، وكان بيمزح معي.

وتابعت: فعلًا اتحصرت في أدوار الأغراء بعد فيلم التجربة الدنماركية، وبعدها رفضت كتير من الأعمال، وكنت عايزة أثبت لنفسي وليهم موهبتي، والحمد لله قدرت أعملها.

انفصال نيكول سابا ويوسف الخال

وتحدثت نيكول سابا عن فترة انفصالها عن الفنان اللبناني يوسف الخال، في الفترة ما بين 2002 إلى 2008، قائلةً، إن هناك ظروفا وضغوطا خارجية تضغط على كلينا، وذلك لأننا كان شغلنا الشاغل بناء أسمائنا في المجال الفني، وكلانا اتخذ قرار الانفصال، وكأن الانفصال كان دفعة قوية لنا وأصبحت الزعزعة صعبة في الحدوث بيننا، ورجوعنا كان قويا.

طفولة نيكول سابا

وأشارت نيكول سابا إلى أنها في طفولتها كانت تعتبر نفسها راجل البيت؛ لأن والدها كان دائم السفر خارج البلاد، وعاشت مع والدتها، واعتمدت على نفسها وخرجت لسوق العمل مبكرًا، مؤكدةً أن غياب والدها أثر عليها، موجهةً رسالة شكر لوالدتها، لأنها قامت بدور الأب والأم في آن واحد.

وتابعت بقولها: “كنت بعتبر نفسي راجل البيت في طفولتي واستقليت واعتمدت على نفسي بدري، وبدأت اشتغل بدري، وبابا الله يرحمه جون سابا كان مسافرا خلال طفولتي وغيابه بالفعل أثر عليّ، ولكني كنت عايشة مع ماما وهي كفّت ووفّت والحمد لله”.

وقالت نيكول سابا أن مصر لها فضل كبير على موهبتها الفنية، وتعتبر نفسها النجمة اللبنانية الأولى في مصر، مؤكدةً أن سيرتها الذاتية بمصر هي التي تؤكد حديثها وليس حديثها هي عن نفسها فقط.. متابعة: السيرة بها كل خطواتي عبر السنين الماضية منذ 1997، وأعتقد بستاهل أكون النجمة اللبنانية الأولى في مصر.