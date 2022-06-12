نقابة الصحفيين تحذر منتحلي المهنة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة

الهند تعاقب المسلمين على الطريقة الإسرائيلية.. تعتقل آلاف المحتجين على الإساءة للرسول الكريم ثم تهدم منازلهم/ فيديو
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جرينتش+2 10:39
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