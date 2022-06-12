نقابة الصحفيين تحذر منتحلي المهنة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة

حذر مجلس نقابة الصحفيين و”تحت طائلة المسؤولية القانونية” منتحلي المهنة على مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام لقب “إعلامي أو صحفي”، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم من بينها تهمة “انتحال صفة الغير”.

وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الأحد، “إن هناك أشخاصا أطلقوا على أنفسهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لقب إعلامي أو صحفي، بقصد كسب ثقة المتلقي بالمنشورات أو الفيديوهات التي ينشرونها، معظمها معلومات غير دقيقة أو منقوصة أو فيديوهات وصور مفبركة، القصد منها نشر الإشاعات أو اغتيال الشخصية أو تحقيق مآرب خاصة، الأمر الذي يشكل أساءة للمهنة وللنقابة، بصفتها مسؤولة عن حماية المهنة ومنتسبيها في الأردن، كما أنه يشكل إساءة بالغة للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة، تمس مهنيتهم ومصداقيتهم في العمل وتعرضهم للنقد في عملهم اليومي بعد أن اختلط الحابل بالنابل”.

وطالب نقيب الصحفيين الزميل، راكان السعايدة، المسؤولين في القطاعين العام والخاص كافة، بقصر الإدلاء بالتصريحات على الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية مرخصة حسب الأصول سواء كانت محلية أو أجنبية معتمدة.

وأشار السعايدة إلى “أنه يحق لمن يدلي بأية تصريحات طلب هوية الانتساب للنقابة، داعيا العاملين بالمؤسسات الإعلامية وليسوا أعضاء بالنقابة، إلى المسارعة لتقديم طلبات انتساب لنقابة الصحفيين”.

ويعتزم مجلس النقابة توجيه مذكرة لرئيس الوزراء يطالبه بإصدار تعميم رسمي للمسؤولين بالحكومة كافة بعدم التعامل مع من ينتحلون صفة الإعلامي أو الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النقابة تتحمل مسؤولياتها كاملة بالدفاع عن أعضائها وعن الحريات الصحفية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة