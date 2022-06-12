طالباً من امريكا عدم التدخل.. وزير الدفاع الصيني يؤكد ان بلاده ستقاتل بأي ثمن وحتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال
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جرينتش+2 03:26
محكمة جنايات الزرقاء تغلّظ عقوبة شخص كرَّر جريمة الإيذاء
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