محكمة جنايات الزرقاء تغلّظ عقوبة شخص كرَّر جريمة الإيذاء

أصدرت محكمة جنايات الزَّرقاء، حكماً قضائياً بحق شخص كرَّر ارتكاب جريمة الإيذاء وقرَّرت رفعها إلى أربع سنوات لتحقيق الرَّدع العام والخاص والحد من الظَّواهر الجرمية في المجتمع.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة وفي حكم صادر عنها قضت بتجريم أحد الأشخاص بجنحة الإيذاء خلافا لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات، ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدرت بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرة الى أنَّ مثل هذا التَّشديد يأتي لتحقيق الرَّدع العام والخاص والقضاء على الظَّواهر الجُرمية.

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