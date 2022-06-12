الهند تعاقب المسلمين على الطريقة الإسرائيلية.. تعتقل آلاف المحتجين على الإساءة للرسول الكريم ثم تهدم منازلهم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:39
ضبط 11 متسولا (غنياً) منهم 7 أحداث على جسر الملك حسين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني