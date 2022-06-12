ضبط 11 متسولا (غنياً) منهم 7 أحداث على جسر الملك حسين

ضبط كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 11 متسولا، في جسر الملك حسين، 7 منهم من فئة الأحداث.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هؤلاء الأشخاص ضُبطوا بجرم التسول، من خلال استجداء المال من القادمين والمغادرين في جسر الملك حسين، ولدى التدقيق في بيانات المضبوطين وأسرهم، تبين أن لديهم رواتب شهرية تتراوح ما بين 450 إلى 600 دينار، فضلا عن امتلاك مركبات نقل مشتركه وشحن وسيارات.

وبحسب البيان، جرى تسليم البالغين إلى المركز الأمني وفق الأصول لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما جرى تحويل المتسولين الأحداث إلى مركز رعاية وتأهيل الأحداث المتسولين بموجب مذكرة قاضي الأحداث، ليصار إلى تقديم خدمات الحماية والرعاية لهم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم أية أموال للمتسولين، والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وأمانة عمان والبلديات للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أية حالات تسول.

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