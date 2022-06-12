تراجع الكتلة الهوائية الحارة اليوم الاحد، وانخفاض ملموس غدًا

يتراجع اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة بشكل تدريجي، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، ومثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة أثناء النهار في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتخف سرعة الرياح تدريجياً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 14، وفي مرتفعات الشراة 30 – 13، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 41 – 24 درجة مئوية.

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