تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى

توافقت البنوك في الأردن، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان لها اليوم الاحد،، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.

وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم في التأجيل.